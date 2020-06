Innovazione: 120mila partecipanti per l'edizione tutta online della Milano Digital Week

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centoventimila partecipanti, oltre 4000 iscritti ai seminari della Fabbrica del Lavoro, 800 iscritti agli otto hackathon, 1000 persone per il primo concerto in streaming, trasmesso dal Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, con l'artista Venerus, 150.000 visualizzazioni di live streaming tra sito e pagina Facebook. 631 contenuti veicolati sui canali social con un totale di oltre 59.000 interazioni e 3.800.000 impression (numero di visualizzazione dei contenuti). Sono questi i numeri della Milano Digital Week 2020, che si è svolta totalmente online, confermandosi la più grande manifestazione italiana dedicata all'educazione, alla cultura e all'innovazione digitale. L'iniziativa è stata promossa dal Comune di Milano – Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici – e realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab, con il sostegno di Intesa Sanpaolo (main partner) e Nexi (top partner). Sei giorni di partecipazione attiva e gratuita con un programma che ha superato i 500 eventi on line, più di 200 relatori, 300 iniziative generate dalla "call" di MDW con oltre 60.000 partecipanti, 150 tra conferenze, webinar, tavoli di discussione ideati e proposti dai curatori. E, ancora, otto hackathon con otto aziende (Accenture, Black Rock, Cisco, Fastweb, Novartis, Open Fiber, Pulsee, Snam), nove lectio magistralis, sette centri del sapere (Università e Accademie), un final party e più di 300 ore di contenuti multimediali fruibili gratuitamente. (segue) (com)