Innovazione: 120mila partecipanti per l'edizione tutta online della Milano Digital Week (2)

- Tanti gli ambiti dibattuti e indagati: dalle riflessioni sul lavoro e sulle nuove competenze trasversali, alla formazione e all'educazione, dalla sostenibilità e l'ambiente con nuovi ecosistemi e strategie urbane, alla salute e alla privacy, dalle disuguaglianze sociali e digitali alle nuove forme d'arte. "Lo straordinario risultato raggiunto è un segnale molto positivo per il futuro. Sono stati sei giorni intensissimi, con un palinsesto davvero ricco di spunti e riflessioni e che è riuscito ad attrarre il pubblico nazionale oltreché milanese. Una prima volta tutta digitale che ci ha dimostrato, ancora un volta, che la tecnologia è dalla nostra parte, ci consente di essere inclusivi e partecipativi ed è una risorsa per l'intero Paese”, commenta in una nota Roberta Cocco, assessora alla Trasformazione digitale e Servizi civici del Comune di Milano. "Milano Digital Week - aggiunge Nicola Zanardi, ideatore e curatore della manifestazione - ha saputo raccogliere i contributi di visione e di trasformazione degli addetti ai lavori e dei cittadini che ringraziamo per attenzione e sensibilità. È stata una grande assemblea in cui Milano ha fatto da perno per una partecipazione di molte parti del Paese. Ci lascia un archivio di temi da approfondire e una piattaforma sulla quale accoglieremo, nei prossimi mesi, riflessioni e contributi da parte di tutti. Nessuno escluso". (com)