Fase 2: Gelmini (FI), l'Italia può ripartire dalla moda (2)

- La capogruppo di Forza italia afferma inoltre: "Abbiamo allargato ai settori del tessile e degli accessori dei particolari sostegni finanziari e delle agevolazioni fiscali che prima andavano solo ad altri tipi di industrie. Sembra incredibile, ma finora un settore da 111 miliardi di produzione e oltre 64 miliardi di euro di esportazioni non era considerato un pezzo importante del volano economico del Paese. E non parlo solo dei grandi nomi. La moda italiana è composta da moltissime aziende che fanno prodotti di qualità per noi e per l'estero". "È un settore immenso, che attraversa tutto il Paese: da chi lavora la seta a Como a chi fa gli abiti da sposa in Puglia. Sono soddisfatta, ma la strada è lunga. Voglio continuare a lavorare in questa direzione perché nel prossimo decreto Rilancio ci sia anche altro. La cosa che mi sta più a cuore sono le start up dei giovani stilisti. È chiaro che un giovane oggi non può pensare di competere nel mercato potente delle grandi maison. Lanciare un nuovo marchio richiede investimenti importanti, per me lo Stato deve intervenire con denaro, prestiti, migliori misure fiscali, meno burocrazia", conclude Gelmini. (Rin)