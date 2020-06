Regno Unito: polizia Scozia, agenti impieghino giudizio personale per controllo restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice capo della polizia locale della Scozia Will Kerr ha dichiarato che gli agenti utilizzeranno la propria discrezione personale per far rispettare le misure restrittive per il coronavirus. Lo riporta il quotidiano britannico "The Times". Kerr ha detto che far rispettare un blocco più limitante di quello attualmente vigente in Scozia non sarebbe possibile senza ulteriori "misure draconiane". Secondo il vice capo della polizia un nuovo blocco "estremamente intrusivo" potrebbe danneggiare la relazione tra il pubblico e la polizia, che in Scozia è generalmente buona. La polizia locale ha già emesso 800 ordini di dispersione per assembramenti nel fine settimane, durante il quale le misure restrittive sono state allentate in Scozia. Kerr ha detto che il corpo di polizia scozzese "prenderà decisioni riguardo a come rendere operativa la legge che il nostro governo ci ha fornito". Il vice capo della polizia ha aggiunto che "lo strumento più importante per ogni agente di polizia è la propria discrezione personale, e noi ci fidiamo del giudizio dei nostri agenti". Kerr ha detto che per far rispettare un blocco totale della nazione la polizia avrebbe bisogno di poteri straordinari che non ha mai richiesto. "Non abbiamo intenzione di bloccare le strade, o di utilizzare poteri particolarmente intrusivi e disproporzionati sul popolo scozzese", ha assicurato Kerr. (Rel)