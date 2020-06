Difesa: Russia, procedono attività ammodernamento velivolo d’addestramento L-39

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- United Aircraft Corporation (Uac) sta completando l’ammodernamento del velivolo da addestramento di fabbricazione ceca L-39. Lo ha dichiarato il servizio stampa della holding del gruppo russo di stato Rostec. "Nell’ufficio tecnico di Myasishchev sono in corso lavori per ammodernare il principale velivolo di addestramento L-39, che è in uso nelle Forze aerospaziali russe", ha affermato la società. L'aereo è stato dotato di una nuova avionica di produzione completamente russa e sono state sostituite le parti obsolete. L'aereo da addestramento L-39 Albatros è stato sviluppato in Cecoslovacchia alla fine degli anni Sessanta ed è stato prodotto in serie sino al 1999. Era il principale velivolo di addestramento dei paesi membri del Patto di Varsavia ed è ancora in servizio in oltre 30 paesi. Attualmente le Forze aerospaziali della Russia hanno in dotazione circa 150 aerei L-39 per addestrare il personale di volo.(Rum)