Roma: Municipio I, inaugurate panchine via Doria donate da comitato Trionfalmente 17

- "La vita sul territorio ricomincia. Abbiamo inaugurato le nuove panchine in via Andrea Doria, donate al territorio dal comitato Trionfalmente 17 e installate dal Municipio Roma I centro". Così Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio Roma I centro, in una nota. "Un momento per ricostituire anche simbolicamente la socialità, interrotta dalla diffusione del coronavirus, e per ricominciare a coltivare le relazioni. A distanza certo, ma vicini. La cittadinanza attiva, i comitati, le associazioni, sono una grandissima risorsa per la città, con le loro idee, proposte, prospettive, in sinergia con le istituzioni. Anche da qui passa la costruzione della città futura che vogliamo: da piccole azioni concrete per migliorare ciò che abbiamo intorno". "Grazie all'ufficio tecnico del Municipio I, sono state installate le panchine donate dal nostro comitato ai cittadini del Trionfale", ha commentato Paola De Vecchis, comitato Trionfalmente diciassette. "Ora noi chiediamo a tutti di assumersi la responsabilità di tutelare queste panchine, che sono bellissime e rendono Via Doria ancora più elegante e accogliente. Ora Via Doria è una bellissima strada, con i suoi marciapiedi larghi, gli alberi, le aiuole, le panchine e una popolazione che la vive quotidianamente come una grande piazza", ha concluso De Vecchis.(Com)