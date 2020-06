Lavoro: Catalfo, oltre 1,2 milioni beneficiari cassa integrazione in deroga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 1,2 milioni i beneficiari di cassa integrazione in deroga autorizzati dall'Inps e oltre 900 mila risultano già pagati. Lo ha detto il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, rispondendo a un’interrogazione nel corso del Question time al Senato. L’Inps, ha premesso il ministro, "sta già implementando il sistema per la ricezione delle domande di cassa integrazione in deroga. Venendo allo stato di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, ad oggi sono stati pagati 6,9 milioni di lavoratori, il 92 per cento del totale di coloro per i quali le aziende hanno inviato a Inps i dati necessari per il pagamento. In particolare, per quanto concerne lo stato di pagamento della cassa in deroga, in base ad un’analisi dei dati aggiornata al 3 giugno 2020 e con riferimento a un quadro su scala nazionale, risulta che i beneficiari autorizzati dall’Inps sono 1.285.601. Di questi, sono stati forniti dalle aziende all’Istituto i dati necessari per il pagamento relativi a circa 1.100.000 lavoratori, dei quali 911.247 risultano già pagati. Tutti i dati sono in ogni caso disponibili sul sito dell’Istituto". (segue) (Rin)