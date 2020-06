Lodi: corruzione e turbativa d’asta, eseguite 3 misure cautelari e sequestri per 105 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle prime ore della mattinata di oggi i militari del Comando Provinciale di Lodi stanno eseguendo un’ordinanza che applica misure personali e reali nei confronti di un professionista, delegato dal Tribunale di Lodi quale custode giudiziario nell’ambito di una rilevante procedura esecutiva, e di due imprenditori, fratelli, titolari di un’agenzia immobiliare. Le indagini, svolte dal Gruppo di Lodi, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, hanno consentito di far emergere una gestione illecita e corruttiva delle vendite dei beni immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare da parte del Tribunale di Lodi. In particolare, l’attività investigativa ha fatto emergere l’intervenuta turbativa d’asta, relativa ad un compendio immobiliare di oltre 60 lotti in Tavazzano con Villavesco (LO) del valore di oltre 3 milioni di euro, da parte di due fratelli indagati che non hanno avuto remore a corrompere il custode giudiziario nominato dal giudice dell’esecuzione, unico soggetto legittimato a gestire gli immobili esecutati e a curare tutte le procedure di vendita. L’assoluta e sistematica violazione delle regole procedurali da parte degli indagati è avvenuta con la complicità del custode giudiziario che, abiurando ai suoi doveri e alla sua funzione, ha lasciato che il compendio immobiliare fosse liberamente ed autonomamente gestito dai due fratelli, legali rappresentanti della società immobiliare, che aveva costruito il complesso poi divenuto oggetto di esecuzione immobiliare. (segue) (Com)