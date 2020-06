Lodi: corruzione e turbativa d’asta, eseguite 3 misure cautelari e sequestri per 105 mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il custode giudiziale ha stretto con gli imprenditori un accordo corruttivo finalizzato a preordinare l’esito delle procedure di gara in favore dei soggetti procacciati dalla citata società immobiliare; infatti, gli indagati, nell’ambito dell’attività di intermediazione da loro regolarmente svolta, al fine di ottenere il maggior lucro possibile, non si sono limitati a pubblicizzare le vendite all’asta fissate dal Tribunale di Lodi, ma si sono proposti quali interlocutori privilegiati verso gli interessati acquirenti, sostituendosi, di fatto al custode giudiziario nominato dal giudice. Alla luce delle evidenze probatorie emerse il Giudice per le indagini preliminari di Lodi, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto per il professionista M.F. (classe 1973) l’interdizione dalla professione legale ed ogni attività inerente mentre l’obbligo di dimora nei confronti dei due fratelli indagati A.D. (classe 1975) e G.D. (classe 1979) nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, nei confronti del patrimonio di tutti gli indagati fino alla concorrenza della somma di 105 mila euro, totale delle somme erogate dai corruttori al corrotto. (Com)