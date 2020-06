© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caduta di calcinacci dalla tangenziale all'altezza di via Prenestina 39. E' successo questa mattina intorno alle 9.20 quando è stata segnalata la caduta di calcinacci. Intervenuti i Vigili del fuoco che sono saluti con l'autoscala sulla tangenziale per verificare cosa sia accaduto. Presente il gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale, per permettere l'intervento e mettere in sicurezza la zona è stata chiusa via Prenestina da piazzale Prenestino in direzione centro. (Com)