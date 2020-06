Aerospazio: Norvegia, Helitrans accetta i primi elicotteri Airbus nell'ambito del processo di 'e-delivery'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore norvegese Helitrans è diventato ieri il primo cliente ad accettare la consegna di nuovi elicotteri Airbus utilizzando il processo di 'e-delivery', ideato per consentire le consegne garantendo al contempo la conformità alle restrizioni per la salute e la sicurezza dovute al COVID-19. Lo riferisce un comunicato stampa. Helitrans, con sede a Trondheim, ha accettato formalmente gli ultimi due Airbus H125 inserendoli nella propria flotta una volta ultimata una serie di azioni che hanno consentito di soddisfare tutti i requisiti del normale processo di consegna senza la necessità di riunioni o viaggi fisici. Il sistema si basa sull'accettazione da parte del cliente dei risultati dei test di volo e delle ispezioni condotti dal personale Airbus autorizzato invece che dai propri dipendenti solitamente preposti a tali compiti. Fra i principali elementi vi sono un volo di prova 'allargato' che comprende i test di accettazione da parte del cliente, un'ispezione video dell'elicottero e il controllo degli oggetti liberi, la disinfezione di tutti gli oggetti e la verifica della documentazione del velivolo. I risultati dei test sono stati presentati tramite una videoconferenza online con i rappresentanti di Airbus Helicopters, il rivenditore autorizzato Østnes e Helitrans che ha consentito il trasferimento formale del titolo. Infine, gli elicotteri sono stati trasportati su strada in Norvegia per essere ricevuti dal cliente a Trondheim. (segue) (Com)