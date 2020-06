Aerospazio: Norvegia, Helitrans accetta i primi elicotteri Airbus nell'ambito del processo di 'e-delivery' (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo ben consapevoli delle sfide che i nostri clienti devono affrontare in questo difficile scenario e stiamo facendo tutto il possibile per supportarli, anche attraverso il mantenimento delle consegne programmate. Parallelamente, la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti è la nostra priorità numero uno. Fortunatamente, negli anni abbiamo costruito un livello di fiducia con i nostri principali clienti che ha reso possibile questo processo innovativo", ha dichiarato Ben Bridge, vicepresidente esecutivo del business globale di Airbus Helicopters. "Anche in questo difficile momento ci sono operazioni commerciali fondamentali che dobbiamo necessariamente intraprendere e desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa consegna in modo sicuro. Questa consegna è stata possibile grazie alla fiducia reciproca", ha dichiarato Richard Andre Simonsen, direttore gestionale di Helitrans. (Com)