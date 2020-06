Bielorussia: Lukashenko nomina Roman Golovchenko come nuovo primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bielorusso Aleksander Lukashenko ha nominato Roman Golovchenko, presidente dell'Autorità statale per l'industria militare, come nuovo primo ministro. Lo ha riferito l'agenzia di stampa “Belta”, secondo cui Lukashenko ha anche nominato Nikolaj Snopkov, che ha ricoperto anche l’incarico di ambasciatore in Cina, come primo vicepremier. Lukashenko ha rimosso mercoledì scorso dall’incarico il governo guidato da Sergej Rumas dal 2018. Alla fine di maggio, il presidente ha annunciato l'intenzione di incaricare un nuovo governo prima delle elezioni presidenziali previste il 9 agosto. Allo stesso tempo, Lukashenko ha assicurato che la stragrande maggioranza dei ministri manterrà l’incarico. (Rum)