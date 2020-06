Decreto Imprese: Latini (Sace), Garanzia Italia non per chi già in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito di Garanzia Italia, il decreto Imprese "non si applica pertanto a imprese che risultano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, o presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario al 29 febbraio 2020": lo ha detto Pierfrancesco Latini, amministratore delegato di Sace, audito in videoconferenza dalla commissione Industria del Senato riguardo alle iniziative di sostegno ai comparti dell'industria, del commercio e del turismo nell'ambito della congiuntura economica conseguente all'emergenza da Covid-19. "Con il Decreto Legge 23/2020 sono stati previsti 200 miliardi di euro (di cui 30 miliardi destinati a Pmi) a garanzia dei finanziamenti concessi, successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso, alle imprese italiane danneggiate dall’emergenza sanitaria, senza alcuna distinzione di settore economico, per far fronte ad esigenze di liquidità. Il provvedimento non si applica pertanto a imprese che risultano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, o presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario al 29 febbraio 2020", ha specificato. "I finanziamenti garantiti - prosegue Latini - potranno essere erogati a supporto delle imprese italiane, sia di piccole che medie e grandi dimensioni, esclusivamente per le attività produttive basate in Italia. Per quanto riguarda le Pmi, lo strumento è attivabile solo successivamente al completo utilizzo del plafond del Fondo Centrale di Garanzia", ha concluso l'Ad di Sace. (Rin)