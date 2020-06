Milano: Sala, per dipendenti comunali orari flessibili e senza abbandonare lo smart working

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È il momento per i dipendenti comunali di tornare al lavoro, anche se con orari più elastici, e volendo anche il sabato, e senza abbandonare del tutto lo smart working, che potrebbe essere riutilizzato anche in periodi di grande inquinamento o di forte maltempo. Lo ha annunciato nel suo consueto videomessaggio il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, presentando il protocollo firmato nei giorni scorsi dal comune di Milano con i rappresentanti sindacali dei dipendenti per riprogrammare il ritorno integrale al lavoro. “Ringrazio i sindacati per la grande collaborazione”, ha precisato il sindaco, spiegando che il protocollo generale “contiene molto di più e tende a modificare le regole del lavoro in Comune. In particolare verte su due particolari qualificanti: quello degli orari, i nostri dipendenti potranno entrare dalle 7.30 alla una, potranno lavorare anche il sabato”. “Il punto – ha sottolineato Sala - è che facciano le stesse ore durante la settimana e questo perché sgonfiare il traffico nelle ore di punta è una questione importante e noi ci stiamo muovendo per allargare la potenzialità dei nostri servizi cittadini in termini di orario”. Il secondo elemento qualificante annunciato dal sindaco è quello relativo allo smart working: “Ne abbiamo fatto grande uso e continueremo a farlo – ha spiegato Sala - in questa fase perché è stata molto importante perché ci ha permesso di capire che lo smart working è realtà. Penso che adesso sia oggettivamente il momento di tornare al lavoro, ma teniamoci questa opportunità per situazioni particolari". "In inverno in situazioni di grande inquinamento il Comune e le aziende potranno dire ai propri dipendenti per alcuni giorni 'lavorate da casa'. Oppure di fronte a un periodo di forte maltempo”, ha concluso Sala. (Rem)