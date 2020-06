Fase 2: Costa, altri 70 milioni per mobilità sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai 120 milioni già stanziati per la mobilità sostenibile se ne aggiungeranno altri 70 milioni. Lo ha precisato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa nel corso del Question time al Senato. “Gli italiani - ha affermato - stanno facendo le file davanti ai rivenditori di biciclette e questo mi dà grande soddisfazione. E' un aiuto economico ad una produzione, ma c'è anche un modo diverso di concepire la mobilità sostenibile specialmente nellegrandi città. Abbiamo messo 120 milioni di euro dalle aste verdi e ho recuperato ulteriori 70 milioni da aggiungere a questa cifra. Chiedo al Parlamento di aiutarmi ancora di più. Se il Parlamento nella conversione in legge del decreto Rilancio ci aiuta in questo senso, possiamo fare ancora di più. Il decreto attuativo è stato mandato al Mef, al Mit e al Mise e contiamo di vederlo approvato immediatamente". Il ministro ha concluso dicendo che "non ci sarà il problema del click day".(Rin)