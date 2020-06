Decreto Rilancio: Codacons lancia ricorso in favore professionisti esclusi da contributo a fondo perduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Codacons aderisce alle proteste nazionali indette per oggi dai professionisti iscritti agli ordini e dai praticanti avvocato, categorie pesantemente danneggiate dagli ultimi provvedimenti del Governo. I professionisti manifestano contro il decreto Rilancio che li esclude dalla possibilità di chiedere il contributo a fondo perduto previsto ad aprile per chi ha subito un calo del fatturato di oltre un terzo rispetto allo stesso mese del 2019, mentre i laureati in Giurisprudenza che hanno sostenuto l'esame di avvocato a dicembre 2019, a causa del ritardo nella correzione degli elaborati temono di dover ripetere l'esame scritto. Per quanto riguarda i professionisti, come noto il Decreto Rilancio ha previsto una lista di soggetti – come avvocati, architetti, dentisti, psicologi, geometri, ecc. - esclusi all'accesso del contributo a fondo perduto previsto per le imprese e gli altri professionisti che ad aprile abbiano avuto un calo del fatturato di oltre un terzo rispetto allo stesso mese del 2019. Esclusione secondo il Codacons illegittima poiché si pone in contrasto con la giurisprudenza comunitaria, che afferma l'equiparazione tra professionisti ed imprese, e con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 della nostra Costituzione, introducendo un trattamento differenziato per soggetti economici che svolgono un'attività equivalente.