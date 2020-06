Decreto Rilancio: Codacons lancia ricorso in favore professionisti esclusi da contributo a fondo perduto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Codacons ha deciso quindi di predisporre un ricorso collettivo al Tar del Lazio in favore di tutti i professionisti iscritti alle Casse di Previdenza esclusi dall’intervento di sostegno del Governo, per chiedere che sia dichiarata l’illegittimità della normativa e dei provvedimenti attuativi relativi alla concessione del contributo, nella parte in cui non includono, appunto, i professionisti. Tutti gli interessati possono fornire da oggi la pre-adesione sul sito dell’associazione alla pagina https://codacons.it/contributo-fondo-professionisti/. Per quanto riguarda i praticanti avvocato che rischiano di dover ripetere l’esame, il Codacons mette a disposizione sul proprio sito il modulo di diffida che gli interessati possono inviare al Ministero della giustizia per tutelare la propria posizione e chiedere la convalida della prova sostenuta. (Com)