Repubblica Centrafricana: ex leader ribelle Miskine rimane in carcere in Ciad

- Il leader e fondatore del gruppo armato Fronte democratico del popolo centroafricano (Fdpc) Abdoulaye Miskine, che era stato arrestato lo scorso novembre in Ciad insieme a tre suoi compagni, è ancora detenuto nella capitale N'Djamena, dove resterà fino al termine delle indagini. Lo ha riferito ai media locali il suo legale Mognan Kembetiade, precisando che Abdoulaye Miskine è "accusato di aver creato e diretto un movimento insurrezionale (oltre che) di stupri". Secondo quanto riferito dal legale, che ha dichiarato di essere stato ascoltato da un giudice, il governo centrafricano ha richiesto l'estradizione del combattente, mentre ad aprile scorso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto una serie di sanzioni contro di lui. Figura storica della ribellione dalla prima guerra civile centrafricana nel 2004, anno in cui ha creato il Fdpc, Miskine è firmatario dell'accordo di pace stipulato a febbraio del 2019 con il governo di Bangui: in quel contesto aveva ottenuto il ruolo di consigliere governativo, ma secondo Bangui, l'ex leader ribelle non ha tuttavia mai assunto la carica che gli era stata proposta. (segue) (Res)