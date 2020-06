Repubblica Centrafricana: ex leader ribelle Miskine rimane in carcere in Ciad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro della Giustizia del Ciad Djimet Arabi, l'arresto di Miskine fa seguito alla "denuncia presentata da una famiglia del Ciad, alla richiesta di estradizione delle autorità centrafricane ed all'interesse (per il caso) dimostrato dalla Corte penale internazionale". Miskine, ha aggiunto il ministro, è stato posto sotto mandato di arresto per completare le indagini. Da parte sua, il ministro della Giustizia centrafricano Flavien Mbata ha accolto con favore "un passo verso la giustizia, a beneficio delle vittime". Per il ministro di Bangui, le autorità ciadiane "proveranno" l'impegno preso e "assicureranno il trasferimento (di Miskine) alla Repubblica centrafricana e alla Cpi". (Res)