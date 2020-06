Egitto: palestre e moschee riapriranno gradualmente la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto annuncerà la prossima settimana una ripresa delle attività sportive e la riapertura delle moschee. Lo ha annunciato il Consiglio dei ministri in una nota pubblicata dopo la seduta settimanale di ieri, incentrata sul riavvio delle attività dopo quasi due mesi di serrata anti-coronavirus. "L'incontro ha affrontato il piano di controllo stabilito dal ministero delle Dotazioni islamiche per organizzare gradualmente i riti religiosi nelle moschee", ha affermato Nader Saad, portavoce del governo. A questo proposito, il ministero ha annunciato che le preghiere di gruppo del venerdì si terranno domani ad Al Azhar, la più importante istituzione sunnita egiziana, limitate però ai dipendenti statali e del complesso religioso. Saad ha rivelato che l'incontro del Consiglio dei ministri ha riguardato anche i piani del ministero dell'Aviazione civile, del ministero del Turismo e del ministero dello Sport per riavviare le rispettive attività. (Cae)