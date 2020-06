Bosnia: premier Telgetija accetta le dimissioni del ministro della Sicurezza Radoncic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina, Zoran Tegeltija, ha ufficialmente accolto le dimissioni di Fahrudin Radoncic alla carica di ministro della Sicurezza. Secondo quanto ricorda oggi il sito "Klix", Radoncic ha annunciato le dimissioni martedì 2 giugno, al termine di una riunione del Consiglio dei ministri. Radoncic ha allora spiegato ai giornalisti che una delle principali ragioni del gesto è legata alla questione migratoria. Il ministro uscente ha precisato di avere richiesto che la crisi venisse risolta attraverso delle espulsioni legali, ostacolate però dall'ambasciatore pakistano a Sarajevo che "non voleva aiutare ad espellere più di 9.500 migranti" contribuendo così a creare "un enorme rischio per la sicurezza". Radoncic ha poi dichiarato che l'esponente musulmano della presidenza tripartita, Sefik Dzaferovic, e il ministro degli Esteri hanno appoggiato l'ambasciatore anziché il ministro della Sicurezza. "In qualsiasi paese normale ogni ministro della Sicurezza si dimetterebbe, perché il capo dello Stato si schiera dalla parte di un ambasciatore, senza ascoltare le argomentazioni del ministero", ha dichiarato Radoncic. Il ministro uscente ha poi elencato altre due ragioni per la scelta di presentare le dimissioni, ovvero il "disaccordo strategico" sul caso dei respiratori acquistati di recente dalla Cina e l'opinione che il Consiglio dei ministri sia "ostaggio" delle relazioni tra i principali partiti e dunque "a volte sia necessario uscire da una dinamica che pensate non sia buona". (Seb)