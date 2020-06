Trasporti: Raggi, ok in giunta a prosecuzione metro C a piazza Venezia, poi fino a Farnesina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera "abbiamo chiuso la giunta alle undici per approvare la prosecuzione dei lavori della metro C fino a piazza Venezia, poi si rivedrà il contratto per arrivare fino alla Farnesina. Serve una semplificazione delle procedure, però, per non far attendere i romani per altri vent'anni. Il tunnel fino a Venezia è già in lavorazione". Lo ha detto Virginia Raggi, sindaco di Roma, intervenendo alla trasmissione Coffee break su La7. (Rer)