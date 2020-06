Spagna: "El Mundo", almeno tre rifiuti prima della nomina del nuovo comandante Guardia Civil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, avrebbe ricevuto almeno tre rifiuti prima di affidare nella giornata di ieri il ruolo di nuovo comandante della Guardia Civil di Madrid al tenente colonnello David Blanes. E' quanto rivelato dal quotidiano "El Mundo" citando fonti interne alla Guardia Civil. I tre rifiuti sarebbero arrivati da alti ufficiali della Guardia Civil, inizialmente individuati dal ministro dell'Interno per sostituire alla guida del Corpo il colonnello Diego Perez de los Cobos, rimosso il 25 maggio scorso in seguito alla vicenda legata ad un'indagine condotta sulla gestione della fase iniziale dell'emergenza coronavirus da parte del governo di Madrid. Secondo quanto riportato, i tre ufficiali della Guardia Civil avrebbero motivato il diniego a causa del disagio provato nel diventare i successori di de los Cobos dopo le polemiche politiche scatenatesi in seguito alla sua sostituzione. La nomina del tenente colonnello Blanes è stata interpretata da importanti ambienti della Guardia Civil come "un'improvvisazione" del ministero dell'Interno per cercare di chiudere urgentemente la crisi. (segue) (Spm)