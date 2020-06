Spagna: "El Mundo", almeno tre rifiuti prima della nomina del nuovo comandante Guardia Civil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, la destituzione del colonnello spagnolo De los Cobos dalla comando della Guardia Civil è avvenuta a causa della "perdita di fiducia" seguita al fatto di non aver riferito dell'avvio delle indagini e delle azioni dell'istituzione da lui guidata. Il ministero dell'Interno di Madrid, infatti, non ha smentito la veridicità di un documento riservato pubblicato dal quotidiano "El Confidencial", inviato nella tarda serata del 24 maggio scorso dal direttore generale della Guardia civil María Gámez, al numero due del dicastero dell'Interno Rafael Perez, nel quale proponeva la destituzione del colonnello de los Cobos per "perdita di fiducia" per non "aver informato dell'l'avvio delle indagini e delle azioni della Guardia Civil, in ambito operativo e di polizia giudiziaria, a fini conoscitivi". Poco dopo l'invio della missiva, lo stesso direttore generale ha informato il colonnello de los Cobos che era stato rimosso dall'incarico. Un'ammissione, quella del ministero dell'Interno spagnolo, che contrasta con le parole del titolare del dicastero Fernando Grande-Marlaska, il quale il 26 maggio scorso durante una conferenza stampa ha sgomberato il campo dalle indiscrezioni circolate il giorno prima su alcuni quotidiani spagnoli, che collegavano la rimozione del comandante della Guardia Civil di Madrid con l'indagine, parlando di una "normale ristrutturazione interna". (segue) (Spm)