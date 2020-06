Spagna: "El Mundo", almeno tre rifiuti prima della nomina del nuovo comandante Guardia Civil (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indagine era stata avviata dal giudice del tribunale di Madrid, Carmen Rodriguez Medel, per indagare su come le autorità sanitarie spagnole avessero gestito le fasi iniziali dell'emergenza, in particolare nei giorni che avevano preceduto la grande manifestazione dell'8 marzo in occasione della Festa della donna. Al centro dell' inchiesta sarebbe finito, in particolare, il delegato del governo per la comunità di Madrid José Manuel Franco, il quale avrebbe sottovalutato i rapporti presentati dalle autorità sanitarie che avevano avvertito dei rischi di diffusione del Covid-19 nel caso di assembramenti pubblici. Dopo la destituzione del comandante de los Cobos, il giudice Carmen Rodriguez Medel ha scritto una lettera indirizzata al ministero, nella quale affermava di aver chiesto espressamente agli agenti della Guardia Civil che stavano conducendo le indagini di mantenere la massima riservatezza, ricordando che, secondo l'articolo 126 della Costituzione, gli agenti di polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni dipendono "esclusivamente" dai "giudici, dai tribunali e dalla Procura della Repubblica". (segue) (Spm)