Spagna: "El Mundo", almeno tre rifiuti prima della nomina del nuovo comandante Guardia Civil (4)

- Il ministero dell'Interno si è difeso sostenendo che il documento riservato dimostrerebbe che la Direzione della Guardia Civil ed il dicastero non avevano avuto accesso al rapporto e la richiesta si limitava "al solo scopo di conoscenza, non al contenuto dello stesso". In ogni caso, ha spiegato il dicastero, la fiducia "è un elemento centrale in una posizione come quella del colonnello che richiede i più alti standard di neutralità, professionalità e comunicazione. Senza questi elementi, il lavoro quotidiano non può essere svolto in modo ottimale". Le reazioni politiche non si sono fatte attendere. Il leader del Partito Popolare (Pp), Pablo Casado, suo profilo Twitter ha affermato: "Il governo confessa di aver licenziato un colonnello della Guardia Civil per non aver fatto trapelare l'indagine sull' 8 marzo e per aver ottemperato a un'istruzione giudiziaria. Sanchez (il premier Pedro) ha mentito in una conferenza stampa agli spagnoli e Marlaska ripetutamente in parlamento. Chiediamo le immediate dimissioni del ministro", ha detto il leader dell'opposizione. (Spm)