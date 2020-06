Fase 2: Catalfo, rilancio Paese passa anche da Terzo settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilancio del Paese passa anche dal sostegno al Terzo settore. Lo ha detto il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo nel corso del Question time al Senato. “Il rilancio del nostro Paese passa non solo attraverso il sostegno alle imprese, ma anche ai soggetti che svolgono attività di interesse generale non in forma di impresa, e come tali, meritevoli di analoga tutela – ha spiegato Catalfo -. Peraltro, molte delle attività di interesse generale svolte dagli enti no profit sono direttamente rivolte al contrasto e alla prevenzione del virus. Per dare una misura della dimensione degli enti no profit nel nostro Paese, basti considerare che, sulla base dell’ultima rilevazione dell’Istat, alla data del 31 dicembre 2017, essi risultano ammontare a 350.492. E, a loro volta, possono contare sull’apporto di 5.528.760 volontari e di 844.775 lavoratori dipendenti”.(Rin)