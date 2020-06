Hong Kong: attivista Wong, Regno Unito imponga sanzioni severe alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista per la democrazia di Hong Kong Joshua Wong, ha affermato che non ha in programma di lasciare la città, dopo l'offerta del primo ministro britannico Boris Johnson di concedere la residenza a milioni di abitanti della ex colonia. Wong ha affermato che preferirebbe che il governo di Londra imponesse sanzioni severe contro la Cina. "Non ho intenzione di andarmene, Hong Kong è la mia città natale", ha dichiarato oggi Wong in una intervista a "Bloomberg Television" quando gli è stato chiesto se intenda cercare asilo nel Regno Unito. "Dobbiamo alzarci e combattere", ha detto l'attivista. Wong ha affermato che gli honkonesi accolgono con favore l'offerta di Johnson di un percorso verso la cittadinanza per ben tre milioni di residenti che sono idonei a detenere passaporti nazionali britannici d'oltremare (Bno). Tuttavia, ha aggiunto l'attivista, la situazione ideale sarebbe che il Regno Unito convincesse la Cina a rinunciare all'imposizione di nuove leggi sulla sicurezza nazionale per soffocare il dissenso politico nell'ex colonia britannica. "Chiedo al governo del Regno Unito di imporre le necessarie sanzioni o misure restrittive al fine di portare avanti il ritiro del disegno di legge. Fornire assistenza a Hong Kong è buono. Tuttavia, lo scenario e il risultato migliori sarebbero di fermare l'attuazione di questa controversa legge da parte di Pechino". Wong ha affermato di non avere un passaporto Bno, che è disponibile per le persone che si sono registrate prima della riunificazione di Hong Kong con la Cina nel 1997.(Cip)