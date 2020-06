Ue-Cina: governo tedesco, rinviato vertice previsto a Lipsia il 14 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cardine del semestre tedesco di presidenza del Consiglio dell'Ue, che inizierà il primo luglio prossimo, il vertice Ue-Cina previsto a Lipsia per il 14 settembre è stato rinviato a causa della crisi del coronavirus. È quanto comunicato dal portavoce del governo federale, Steffen Seibert, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo quanto reso noto da Seibert, la decisione è stata assunta dal cancelliere tedesco Angela Merkel al termine di colloqui telefonici con il presidente cinese Xi Jinping e con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Seibert ha evidenziato che Merkel, Xi e Michel hanno sottolineato l'importanza del vertice Ue-Cina. Allo stesso tempo, è stato convenuto che, “data la situazione generale di pandemia, l'incontro non avrebbe potuto aver luogo nei tempi previsti”. A ogni modo, ha sottolineato Seibert, il rinvio del summit verrà “compensato: tempi e modi verranno discussi a breve”. Tra gli obiettivi del vertice Ue-Cina vi erano la conclusione di un accordo sugli investimenti e portare Pechino verso obiettivi climatici più ambiziosi. (Geb)