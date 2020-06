Hong Kong, le autorità vietano manifestazioni per l'anniversario di Piazza Tienanmen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di residenti di Hong Kong intendono commemorare come ogni anno la strage di Piazza Tienanmen accendendo candele in tutta la città, in risposta al divieto opposto dalle autorità cittadine agli usuali raduni e alle marce civili, formalmente motivato dall’emergenza sanitaria del coronavirus. L’anniversario di Piazza Tienanmen giunge quest’anno in un contesto sociale e politico reso incandescente dalla stretta di Pechino sul dissenso e l’attivismo anti-governativo di Hong Kong, tramite una nuova legge sulla sicurezza che il governo cinese punta a varare entro sei mesi. L’amministrazione di Hong Kong ha giustificato il divieto di raduni e manifestazioni citando la necessità di proseguire il distanziamento sociale contro il coronavirus, anche se il numero dei nuovi casi confermati nella ex colonia britannica è bassissimo, e la vita nella regione speciale è già tornata in larga parte alla normalità. La strage di Piazza Tienanmen segnò la fine di proteste di massa a guida studentesca che ebbero luogo a Pechino tra il 15 aprile e il 4 giugno 1989.Il governo cinese non indietreggerà sulla legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, nonostante le critiche del Regno Unito. Lo ha dichiarato ieri il capo esecutivo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Carrie Lam, che si trova a Pechino per discutere delle nuove disposizioni con rappresentanti del governo centrale. Nel suo viaggio Lam è stata accompagnata dal segretario alla giustizia di Hong Kong, Teresa Cheng, dal segretario alla Sicurezza John Lee e dal capo della polizia Chris Tang. Nella capitale cinese, oggi Lam ha incontrato il vicepremier cinese Han Zheng e altri alti funzionari del governo centrale, compreso il ministro della Pubblica sicurezza Zhao Kezhi e il direttore dell'Ufficio affari del Consiglio di Stato di Hong Kong e Macao, Xia Baolong. Durante l'incontro con il vicepremier Han, Lam ha sottolineato che la legge non influirà sui diritti legittimi della maggior parte della popolazione di Hong Kong, poiché si rivolge solo a pochissime persone, gruppi e attività che mettono a rischio la sicurezza nazionale. In risposta alle pressioni di paesi come Stati Uniti e Regno Unito sulla legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, Lam ha affermato: "Spero che altri paesi rispettino la posizione della Cina in materia e non prendano misure unilaterali che potrebbero portare a conseguenze negative".Li Xiaobing, esperto di affari di Hong Kong presso la Nankai University di Tientsin, ha dichiarato al "Global Times": "Nonostante le pressioni esterne, il ritmo di formulazione e attuazione della legge sulla sicurezza nazionale accelererà ulteriormente, dato l'atteggiamento del governo di Hong Kong. L'incontro con alti funzionari del governo centrale è stato anche l'occasione per segnalare alla pubblica autorità il sentimento pubblico di Hong Kong, anche quello degli ufficiali e dei funzionari delle forze dell'ordine. La legge sarebbe introdotta a Hong Kong attraverso un allegato alla Legge fondamentale, azione che richiede un coordinamento completo e dinamico tra autorità centrali e locali". Secondo Lam, a Hong Kong le forze separatiste e persino quelle terroristiche sono in aumento. "Il governo centrale non ha altra alternativa che intraprendere azioni rigorose per salvaguardare la politica 'Un paese, due sistemi'. Alcuni governi stranieri hanno adottato doppi standard nel trattare e commentare la legge sulla sicurezza nazionale: è all'interno della giurisdizione legittima di qualsiasi paese emanare la legge. Gli Stati Uniti e il Regno Unito non fanno eccezione". Lam ha poi spiegato che lo statuto speciale di Hong Kong deriva dalla Legge fondamentale, compresa la zona tariffaria indipendente, il porto franco e il centro finanziario globale. E le sanzioni statunitensi, come la revoca del suo trattamento speciale a Hong Kong che dà alla città lo status di entità commerciale favorevole, non hanno alcun impatto sull'ex colonia britannica. (Cip)