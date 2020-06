Libia: Haftar in Egitto per incontrare Al Sisi in vista della ripresa dei colloqui Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale libico Khalifa Haftar si sta preparando a incontrare il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi al Cairo per discutere degli ultimi sviluppi della situazione in Libia, dopo il suo arrivo nella capitale egiziana ieri. Una fonte vicina alle forze di Haftar riferisce che l'intervento militare della Turchia in Libia sarà al centro dei colloqui tra Haftar e Al Sisi, insieme alla ripresa dei colloqui del comitato 5+5 tra l'Esercito nazionale libico (Lna) e il Governo di accordo nazionale (Gna) del premier Fayez al Sarraj. Secondo “Youm 7”, si discuterà anche delle condizioni che intende porre Haftar nei colloqui a guida Onu, in particolare lo scioglimento dei gruppi armati nella Libia occidentale e il ritiro dei mercenari siriani e turchi dal paese. (Res)