Coronavirus: Toti, la nave ospedale resta a Genova

- La nave ospedale resta a Genova per eventuali nuovi casi di Covid-19: lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ai microfoni di "24Mattino" su Radio24. "La nave ospedale resta nel posto di Genova per eventuali nuovi casi. Non ho paura di non avere posti letto in Liguria nessuno è rimasto senza posti, nemmeno in piena emergenza", ha detto Toti. Alla domanda se avesse paura dei milanesi ora che è possibile spostarsi tra le regioni, il presidente della Liguria ha risposto: "No, ho paura delle code in autostrada per via dei cantieri. Siamo pronti e preparati ad eventuali rischi". Infine, commentando la conferenza stampa di ieri del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Toti ha aggiunto: "Ho ascoltato Conte con interesse ma ora bisogna decidere. Basta proclami".(Rin)