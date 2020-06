Libia: deputati Tobruk, qualsiasi dialogo senza il ritiro dei siriani e dei turchi non avrà successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualsiasi dialogo in Libia “senza includere il ritiro dei mercenari siriani e turchi e lo scioglimento dei gruppi armati in Tripolitania non avrà successo". Lo ha dichiarato la commissione Difesa e sicurezza nazionale della Camera dei rappresentanti libica (il parlamento di Tobruk-Bengasi), dopo l’annuncio della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) secondo cui l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) e il Governo di accordo nazionale (Gna) riprenderanno i colloqui 5+5 (cioè cinque rappresentanti per parte) a Ginevra. In una dichiarazione, la commissione Difesa del parlamento ha annunciato che "qualsiasi percorso negoziale che non si basi sul ritiro di tutti i mercenari siriani e degli ufficiali turchi con le loro attrezzature dalla patria non sarà fattibile". La nota poi aggiunge: "Vogliamo (...) lo smantellamento delle milizie e la rimozione delle loro armi di ogni tipo, pesanti, medie e leggere, per essere collocate in un luogo sicuro sotto una supervisione internazionale".(Lit)