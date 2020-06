Iraq-Turchia: Ankara annuncia la riapertura del valico con il Kurdistan iracheno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Ankara ha annunciato per questa settimana la riapertura al traffico non commerciale del valico frontaliero tra Turchia e la regione del Kurdistan iracheno. Lo riferisce il portale curdo-iracheno "Rudaw". Il governo di Erbil non ha tuttavia ancora replicato dichiarando se autorizzerà il traffico in ingresso. Il valico di Habur (Turchia) - Ibrahim Khalil (Iraq, regione curda) è l'unico passaggio utilizzato per fini commerciali tra i due paesi ed è chiuso dall'11 marzo, benché gli scambi siano proseguiti tra Ankara ed Erbil in una "zona cuscinetto" senza che i camion sconfinassero. Il ministro turco del Commercio, Ruhsar Pekcan, ha anche annunciato la prossima apertura del valico di Gurbulak, tra Turchia e Iran. Il valore del commercio tra Iraq e Turchia è di circa 10 miliardi di dollari. (Res)