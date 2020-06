Hong Kong: in corso votazioni per disegno legge su inno nazionale cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio legislativo di Hong Kong ha iniziato a votare oggi il controverso disegno di legge che metterebbe al bando il vilipendio dell'inno nazionale cinese. La votazione avviene nel momento in cui il popolo di Hong Kong è impegnato nella commemorazione del massacro di Tiananmen avvenuto il 4 giugno 1989, accendendo candele in tutta la città nel corso della giornata. La consueta manifestazione che si tiene ogni anno nell'ex colonia britannica è stata impedita per ragioni legate alla prevenzione della diffusione del coronavirus. Secondo quanto riferisce "The Straits Times", il voto finale sul disegno di legge è atteso più tardi nella giornata di oggi. Il disegno di legge potrebbe punire coloro che insultano l'inno con il carcere fino a tre anni e/o multe fino a novemila dollari.(Cip)