Libia: deputato tunisino Al Rahawi, Ghannouchi sostiene la Fratellanza attraverso un piano turco

- Il deputato tunisino, Manji al Rahawi, ha affermato che gli errori del presidente del parlamento Rached Ghannouchi si sono accumulati nel tempo "sostenendo alcune posizioni nella crisi libica, nella gestione amministrativa e finanziaria del parlamento e assumendo poteri diversi da quelli che la Costituzione gli affida". Parlando ieri nel corso della sessione del parlamento tunisino dedicato alla crisi libica, il deputato del Partito unificato dei patrioti democratici (di orientamento marxista-leninista e panarabista) ha spiegato che "Ghannouchi sostiene una delle parti in Libia, nell'ambito di un piano della Fratellanza musulmana guidato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan e sostenuto finanziariamente dal Qatar in modo che la Fratellanza possa vincere in Libia, guidata dal Governo di accordo nazionale e con il sostegno di milizie". La Tunisia, ha concluso il parlamentare, "non può tollerare di prendere posizione nel conflitto libico". (Tut)