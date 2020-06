Hong Kong: legge sicurezza, attivisti pro-democrazia chiedono a leader europei di prendere posizione contro la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wong ha affermato che sebbene l'Ue e sette singoli paesi europei abbiano espresso opposizione o preoccupazione per la legge in arrivo, almeno 15 paesi europei – tra cui Danimarca, Grecia, Irlanda, Italia e Spagna – devono ancora prendere una posizione ufficiale. I leader mondiali dovrebbero opporsi all'autoritarismo e all'espansionismo di Pechino con uno "sforzo globale", ha aggiunto. "Hong Kong è sicuramente in prima linea, perché possiamo vedere che la Cina ha minacciato le sue aree periferiche per decenni", ha detto Law citando lo Xinjiang e le controversie territoriali nel Mar Cinese Meridionale. "Pensiamo che l'Unione europea, che è unita all'idea di democrazia e libertà, dovrebbe essere più esplicita per combattere questo risveglio dell'autoritarismo. In questo momento critico, vorremmo ricordare a queste istituzioni e paesi democratici che dobbiamo unire le mani per combattere il rilancio dell'autoritarismo", ha aggiunto Law. (Cip)