Scuola: Fioramonti, governo non ha dato linee guide, tema ultimo nel dibattito politico

- Sulla didattica a distanza il governo non ha dato linee guide: lo ha detto l'ex ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ai microfoni di "Circo Massimo" su Radio Capital. "La didattica a distanza può anche andare bene come integrativa, ma non come didattica vera e propria. Il governo non ha dato linee guide, facendo passare il messaggio 'cavatevela da soli'", ha detto. "Abbiamo chiuso per primi e riapriremo per ultimi. La scuola è sempre l'ultimo tema del dibattito politico: andranno tre miliardi ad Alitalia e 1,4 alla scuola", ha aggiunto Fioramonti. (Rin)