Mafia: blitz contro mandamento della Noce, arresti a Palermo

- La Polizia di Stato di Palermo questa mattina ha condotto nel capoluogo palermitano un'operazione antimafia, denominata “Padronanza”. Circa 100 uomini della squadra mobile, su delega della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Palermo, hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal Gip del locale Tribunale nei confronti di numerosi soggetti, indagati a vario titolo, per associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata, trasferimento fraudolento di valori aggravato e altro. Dalle indagini della Polizia di Stato è emersa una radiografia del mandamento mafioso della “Noce” e il quadro di una organizzazione mafiosa cittadina sempre “vitale e pronta ad intessere rapporti illeciti pur di raggiungere il profitto economico", hanno spiegato gli inquirenti. Nella geografia “mandamentale” cittadina quello della “Noce” è stato sempre uno snodo strategico per gli interessi economici di Cosa Nostra palermitana e studiarne quindi le dinamiche è servito agli agenti per ragionare anche sulla capacità di riassetto dell’intera organizzazione mafiosa. (segue) (Ren)