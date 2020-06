Libia, Sarraj esulta per la conquista dell’aeroporto internazionale di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale libico, Fayez al Sarraj, si è congratulato con le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) per aver preso il controllo del vecchio aeroporto internazionale di Tripoli, dopo il ritiro delle forze dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. In un discorso pubblicato sul profilo Facebook del Gna, Sarraj ha affermato che "numerose mine sono state piazzate nelle aree degli scontri da parte delle forze di Haftar che si sono ritirate", confermando di "avere incaricato i ministeri della Difesa e dell'Interno di fornire tutti gli strumenti necessari per sminare la zona, in modo da consentire agli sfollati di tornare rapidamente alle loro case nelle aree teatro degli scontri". Sarraj ha sottolineato che il suo governo ha concordato con l’Italia di ricevere “supporto tecnico e competenze per rimuovere mine e residuati bellici". Sarraj ha confermato che "la leadership militare delle forze del Gna è unita alla leadership politica e non vi è alcuna disputa tra di loro". Il premier ha infine spiegato che il suo governo lavorerà per perseguire "tutti coloro che hanno causato vittime civili secondo le leggi internazionali". (Res)