Francia: sindaco di Parigi, Covid-19 dimostra necessità di puntare su ecologia e solidarietà

- La pandemia di coronavirus ha dimostrato che è necessario lanciare un cambiamento di modello incentrato su due obiettivi: la transizione ecologica e la solidarietà. Lo ha detto il sindaco uscente di Parigi e candidato alle prossime elezioni, Anne Hidalgo, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Libération". "È quello che facciamo dal 2014 ma bisogna andare avanti sui trasporti, sul ritorno della natura in città o su altri temi come l'alimentazione", ha affermato Hidalgo. "La crisi conferma la necessità di sviluppare l'alloggio sociale e di accompagnare meglio li abitanti del parco sociale con dei rinnovamenti che continueranno", ha poi aggiunto il sindaco socialista. Hidalgo spiega che le trasformazioni urbane, fra cui le nuove piste ciclabili create durante l'emergenza sanitaria, rimarranno una volta che la crisi sarà passata.(Frp)