Francia: ministro Conti pubblici, nel 2020 deficit pubblico a 11,4 per cento del Pil

- In Francia il deficit pubblico arriverà all'11,4 per cento del Pil nel 2020. Lo ha detto il ministro dei Conti pubblici di Parigi, Gerald Darmanin, ai microfoni dell'emittente "France 2". "Siamo sempre più indebitati", ha dichiarato il ministro, sottolineando che la Francia "ha speso molti soldi" ma nonostante ciò "la situazione è sotto controllo". La nuova manovra finanziaria correttiva, la terza in sei mesi, sarà esaminata il 10 giugno prossimo. Il ministro francese ha comunque ricordato che in questo momento si osserva "un ritorno della crescita economica" con i francesi che ricominciano a consumare. Darmanin ha poi aggiunto che il debito dovrebbe aumentare sino ad arrivare al 115 per cento del Pil.(Frp)