Roma: Raggi, va avanti riqualificazione piazzale Ovest davanti alla stazione Tiburtina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di riqualificazione del piazzale Ovest davanti alla stazione Tiburtina va avanti dopo la demolizione del tratto sopraelevato dalla Tangenziale est completata nei mesi scorsi. Lo afferma in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Si tratta di un’area fondamentale della città nella quale ogni giorno transitano migliaia di cittadini e turisti", afferma la prima cittadina di Roma. "Dopo gli interventi ultimati su via Tiburtina, davanti all’ingresso del Cimitero del Verano, ora il cantiere si è spostato su circonvallazione Nomentana, tra via Teodorico e via Lorenzo il Magnifico. Sono iniziati i lavori con gli escavatori nel tratto davanti alle abitazioni e in direzione di via Livorno. Il progetto prevede una ricostruzione di tutta la sede stradale sulla circonvallazione Nomentana con una superficie dei marciapiedi raddoppiata rispetto al passato, un’area verde con 30 alberature e una zona destinata ai parcheggi. Saranno, inoltre, ricostruiti tutta la rete fognaria e il sistema di smaltimento delle acque piovane", continua Virginia Raggi. "Un lavoro molto importante per dare un volto nuovo ad un’area oppressa per decenni dall’inquinamento e da strutture architettoniche obsolete. Con la riqualificazione di gran parte del piazzale Ovest restituiamo ai cittadini e alle attività commerciali una nuova idea di quartiere più verde, funzionale e ricco di alternative 'sostenibili' ", conclude il sindaco di Roma. (Rer)