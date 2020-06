Yemen: governo, l’Arabia Saudita ha spinto il mondo a sostenere il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Informazione dello Yemen, Muammar al Eryani, ha elogiato il ruolo svolto dall'Arabia Saudita nell'organizzazione della conferenza dei donatori dello Yemen del 2020, tenuta lo scorso 2 giugno in collaborazione con le Nazioni Unite. Il Regno arabo da solo ha donato mezzo miliardo di dollari per aiutare lo Yemen, spiega l’emittente televisiva satellitare “Al Arabiya”. Il ministro ha sottolineato che, al culmine della preoccupazione del mondo per le sfide politiche, economiche e umanitarie lasciate dal coronavirus, l'Arabia Saudita non ha dimenticato la più grande tragedia umana del mondo: la guerra in Yemen “innescata dal colpo di Stato degli Houthi”, ha evidenziato il ministro del governo riconosciuto dalla comunità internazionale. Al Eryani ha quindi ringraziato l’Arabia Saudita per aver organizzato e sponsorizzato la Conferenza dei donatori 2020 in collaborazione con le Nazioni Unite. (Res)