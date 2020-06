Fase 2: Fassina (Leu), non si costruisce un futuro positivo sull’angoscia del presente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo non può costruire "un futuro positivo sull’angoscia del presente". Lo ha detto Stefano Fassina, deputato di Leu, intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. Sulla conferenza di ieri del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, Fassina ha dichiarato: "Penso sia stato un discorso di prospettiva, perché ora siamo nella fase di ricostruzione, di rigenerazione. Dopodiché non si costruisce un futuro positivo sull’angoscia del presente. Troppe famiglie e troppe imprese oggi sono segnate dall’angoscia. Dobbiamo sollevare dall’angoscia quei milioni di italiani che non sanno come arrivare alla fine del mese. Secondo me - ha aggiunto - il governo dovrebbe portare al più presto in Parlamento un terzo scostamento di bilancio per fare in modo che si possa alleviare l’angoscia di chi non sa se avrà un soccorso al reddito in autunno. Il governo deve capire che c’è un livello di sofferenza economica e sociale insostenibile che non può aspettare il prossimo anno, quando forse arriveranno i soldi del Recovery fund. Ponte sullo stretto? E’ deprimente questo fiume di retorica per cui deve cambiare tutto e poi si ritorna sulle stesse ricette che non hanno funzionato", ha detto Fassina. (segue) (Rin)