Fase 2: Fassina (Leu), non si costruisce un futuro positivo sull’angoscia del presente (2)

Sulla contestazione a Salvini e Durigon al presidio dei precari dell'Anpal, il deputato di Leu ha detto: "C'ero anche io al presidio all'Anpal - ha affermato Fassina -. Ho detto a Durigon che sono un poo' incoerenti perché a novembre 2019 hanno votato contro la legge che ha previsto la stabilizzazione dei precari dell'Anpal. La contestazione alla Lega deriva da questo. E' inaccettabile che questi lavoratori, che devono trovare un lavoro stabile agli altri, non siano ancora stati stabilizzati. Il presidente dell'Anpal Parisi dovrebbe dare coerente e immediata applicazione alla legge. Va approvato il cosiddetto piano industriale dell'Anpal, c'è una resistenza ideologica da parte di Parisi che si rifiuta di fare queste stabilizzazioni perchè vorrebbe fare dei concorsi". Infine, sul lavoro precario, Fassina ha aggiunto: "La precarietà del lavoro vuol dire lavoro più sfruttabile, più ricattabile. E' un modello che è stato imposto ed è diventato la cifra degli ultimi 30 anni, con tutto quello che comporta in termini di disuguaglianze ed impoverimento. Quando senti il presidente di Confindustria Bonomi che propone l'eliminazione del contratto nazionale del lavoro, capisci bene che il Coronavirus non solo non ha cambiato il paradigma ma addirittura ne ha aggravato tutti gli squilibri", ha concluso.