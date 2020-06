Yemen: Usa, Arabia Saudita ospita conferenza donatori e Houthi ostacolano gli aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti (Nsa, il principale organo che consiglia e assiste il presidente degli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza nazionale e politica estera) ha commentato i lavori della conferenza dei donatori dello Yemen, tenuta lo scorso 2 giugno in Arabia Saudita. "Mentre Riad ospita una conferenza dei donatori per aiutare gli yemeniti, gli Houthi continuano a bloccare la consegna di aiuti umanitari vitali", ha scritto l’Nsa su Twitter. L'istituzione statunitense ha commentato che "invece di rispondere alle richieste delle Nazioni Unite per un cessate il fuoco, gli Houthi stanno attaccando l'Arabia Saudita con droni esplosivi forniti dall'Iran; è tempo che gli Houthi lavorino per una soluzione pacifica per porre fine al conflitto nello Yemen".(Res)