'Ndrangheta: scoperta "locale" a Verona, 26 misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato, con l’impiego di oltre 200 uomini, sta eseguendo, in provincia di Verona, un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 26 indagati, (di cui 17 destinatari di custodia cautelare in carcere, 6 agli arresti domiciliari e 3 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria) ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, riciclaggio, estorsione, trasferimento fraudolento di beni, emissione di false fatturazioni per operazioni inesistenti, truffa, corruzione e turbata libertà degli incanti, talora aggravati da modalità mafiose. Le indagini dell'operazione Isola Scaligera, dirette dalla Procura distrettuale presso il Tribunale di Venezia e condotte, tra il 2017 ed il 2018, da un gruppo di lavoro composto da investigatori della prima divisione del servizio centrale operativo della Polizia di Stato e dai poliziotti delle squadre mobili di Verona e Venezia, hanno disvelato gravi indizi relativi a una strutturata e autonoma “locale” di ‘ndrangheta operante a Verona e nella sua provincia, riconducibile alla potente cosca degli “Arena- Nicoscia” di Isola Capo Rizzuto (Kr).(Ren)