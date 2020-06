Coronavirus: Iss, no a riuso mascherine chirurgiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le mascherine chirurgiche “per le loro caratteristiche e per come sono utilizzate sono efficaci dalle 2 alle 6 ore ma non ci sono strumenti che ne garantiscano il riutilizzo o il ricondizionamento con le stesse performance”. Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso dell’audizione alla Camera davanti alla commissione d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Per le mascherine di comunità, invece, si può “ragionare in base al tipo di materiale che viene usato: in relazione a questo il fabbricante può dare indicazione su come e se, eventualmente, riutilizzarle”.(Rin)